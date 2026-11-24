Перед заключительным туром группового этапа Кубка России ЦСКА находился в более выгодном положении, чем «Акрон». Красно-синих устраивала ничья в основное время, тогда как тольяттинцам требовалась победа. При этом армейцы ещё не обыгрывали команду Срджана Благоевича в нынешнем сезоне. Разница в турнирных задачах во многом определила характер встречи в Самаре: москвичи могли позволить себе терпеливо искать возможности для взятия ворот, а хозяевам предстояло нарушить комфортный для соперника сценарий.
Владение мячом без проникновения в штрафную
Оба тренера воспользовались возможностью провести ротацию. Игдисамов включил в стартовый состав Кирилла Данилова, Артёма Бандикяна и Данилу Козлова, доверив позицию центрального нападающего Тамерлану Мусаеву. У тольяттинцев на острие атаки расположился Жилсон Беншимол, а в средней линии появились Хетаг Хосонов и Карлен Оганесян.
Армейцы достаточно быстро завладели инициативой, однако возникли сложности с её реализацией. Москвичи контролировали мяч, но продвижение к воротам далеко не всегда завершалось проникновением в штрафную. «Акрон» ограничивал пространство для развития атак и вынуждал соперника искать альтернативные способы доставки мяча нападающим.
Наиболее показательный эпизод произошёл на 19-й минуте. После фланговой передачи Мусаев выиграл борьбу за позицию и пробил головой в штангу. Именно доставка мяча с края позволила армейцам избежать необходимости преодолевать сопротивление соперника в центральной зоне и задействовать сильные качества своего форварда.
В дальнейшем возможности отличиться получили Иван Олейников, Матвей Кисляк и Энрике Кармо. Бразилец угрожал воротам с близкого расстояния, однако до перерыва москвичи так и не реализовали своё преимущество. При этом отсутствие гола не вынуждало ЦСКА существенно менять характер игры — время работало на команду Игдисамова.
Оборонительная устойчивость стала ловушкой для «Акрона»
Тольяттинцы достаточно успешно справлялись с задачей сдерживания соперника, однако именно здесь скрывалось главное противоречие их футбола. Сохранение нулевого счёта было выгодно прежде всего армейцам, которым не требовалось увеличивать интенсивность атак и идти на дополнительный риск.
Одним из немногих тревожных эпизодов у ворот Владислава Торопа стал удар Беншимола незадолго до перерыва. После подачи углового нападающий направил мяч рядом со штангой. Стандарт позволил хозяевам создать угрозу без необходимости преодолевать сопротивление армейцев на протяжении всей дистанции от своей штрафной до чужой.
Однако отдельные опасные эпизоды не складывались в систематическое давление. ЦСКА получал возможность распоряжаться мячом без серьёзных последствий даже при недостаточно эффективном развитии собственных атак. «Акрон» успешно противодействовал сопернику, но практически не влиял на удобный для москвичей сценарий встречи.
Игдисамов изменил сочетание игроков в атаке
В перерыве армейский тренер обновил среднюю линию, выпустив Ивана Облякова и Матеуса Алвеса вместо Кисляка и Козлова. Благоевич заменил Беншимола на Артёма Шуманского, а на 57-й минуте у москвичей появился Лусиано Гонду, сменивший Мусаева.
Игдисамов последовательно изменил сочетание футболистов, отвечавших за развитие и завершение атак. Выход Облякова добавил средней линии опытного исполнителя, способного самостоятельно решать эпизоды у чужих ворот. Именно это качество в итоге оказалось востребованным.
На 67-й минуте Обляков реализовал пенальти. Было бы неправильно связывать взятие ворот исключительно с тактическими перестановками, однако тренерский штаб получил конкретную отдачу от произведённой замены. В матче, где создание голевых возможностей давалось с большим трудом, исполнительское мастерство приобрело определяющее значение.
Пропущенный мяч поставил «Акрон» в крайне сложное положение: для победы в основное время тольяттинцам теперь требовалось забивать дважды.
Благоевичу пришлось менять сценарий на ходу
После гола Облякова хозяева активизировались, участились подходы к воротам Торопа. На 77-й минуте Благоевич выпустил Слободана Тедича, а на 86-й произвёл ещё две замены. Однако атакующие перестановки пришлись на отрезок, когда армейцы уже могли сосредоточиться на сохранении преимущества.
В этом заключалась принципиальная разница между решениями тренеров. Игдисамов получил возможность корректировать игру при устраивавшем его счёте, тогда как Благоевичу пришлось реагировать на ухудшение турнирной ситуации. Чем активнее тольяттинцы искали возможности для взятия ворот, тем выше становилась потенциальная угроза ответных атак ЦСКА.
Хозяева так и не сумели конвертировать возросшую активность в забитый мяч. Недостаток остроты до перерыва обернулся дефицитом времени в концовке.
Итоги матча
ЦСКА не продемонстрировал образцового позиционного футбола, а единственный гол забил с пенальти. Тем не менее армейцы рационально использовали своё турнирное положение, ограничили атакующие возможности соперника и сохранили необходимый результат. «Акрон» же слишком долго придерживался модели игры, которая устраивала прежде всего москвичей.
Красно-синие с 11 очками заняли второе место в группе и вышли в четвертьфинал Пути РПЛ, где их вероятным соперником станет московский «Спартак». «Акрон» продолжит борьбу за трофей в Пути регионов, где встретится со «СКА-Хабаровском». Армейцы не только прервали серию неудач в противостоянии с тольяттинцами, но и сохранили право на ошибку в кубковом плей-офф. Команда Благоевича отныне лишена такой привилегии: следующее поражение будет означать завершение выступления в турнире.
Фото: официальные сайты ФК ЦСКА и РФС