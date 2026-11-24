Стало известно решение "Зенита" по будущему Сантоса - источник

Петербургский " Зенит " рассчитывает сохранить в своём составе защитника Дугласа Сантоса до лета 2028 года.

Фото: ФК "Зенит"

Как пишет ESPN, руководство сине-бело-голубых сообщило представителям бразильца о планах активировать предусмотренную действующим контрактом опцию автоматического продления на один год.



Сам игрок ещё не принял окончательного решения относительно своего будущего в российском клубе.



Интерес к защитнику ранее проявлял "Фламенго". Представители бразильской команды связывались с футболистом, чтобы выяснить его дальнейшие карьерные планы.