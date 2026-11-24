Как пишет ESPN, руководство сине-бело-голубых сообщило представителям бразильца о планах активировать предусмотренную действующим контрактом опцию автоматического продления на один год.
Сам игрок ещё не принял окончательного решения относительно своего будущего в российском клубе.
Интерес к защитнику ранее проявлял "Фламенго". Представители бразильской команды связывались с футболистом, чтобы выяснить его дальнейшие карьерные планы.
Стало известно решение "Зенита" по будущему Сантоса - источник
Петербургский "Зенит" рассчитывает сохранить в своём составе защитника Дугласа Сантоса до лета 2028 года.
Фото: ФК "Зенит"