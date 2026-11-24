Тарханов прокомментировал игру Батракова в матче с "Астон Виллой"

Заслуженный тренер России Александр Тарханов в интервью Rusfootball.info прокомментировал игру Алексея Батракова в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов "Галатасарай" - "Астон Вилла" (1:0).

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- Футбол интересный в принципе, но моментов особых не было ни с той, ни с другой стороны. По движению обе команды хорошо смотрелись, однако брака очень много было. Особенно со стороны "Виллы".



Батраков достаточно хорошо сыграл, но не было таких атакующих действий, что отличали его в прошлых матчах. И все же несколько обостряющих пасов дал, мог забить, когда бил в падении. И только одну ошибку в пасе за матч совершил. Вижу, там немножко что-то тянет еще с задней поверхности бедра, но ничего смертельного.



Видно, что осваивается все больше. Руку поднимает на грани офсайда, чтобы дали. Вообще летит, не случайно там больше всех пробежал. Наверное, и 90 минут уже может. Но здесь тренер угадал с заменой. Тем более была легкая потасовка с его участием, мог на красную нарваться. Жена у него бывшая футболистка, старше, должна где-то успокоить. И в плане восстановления, отдыха, питания подсказать.



Прогнозы мои на завтра такие: "Сабах" - "Барселона" - 0:4. Хоть без Родри, хоть там с кем, вообще несопоставимый уровень. "ПСЖ" - "Рома" - 3:1. "Интер" - "Штутгарт" - 2:0.



Михаил Пукшанский, Rusfootball.info