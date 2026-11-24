Семак проверил молодежь, Булатов доверился основе
Мотивации питерцам могло придать поражение от "Рубина" (1:3) в прошлом туре российского чемпионата. Реабилитироваться перед родными болельщиками же нужно. Да и завершить Путь РПЛ без поражений тоже престижно.
Сергей Семак, конечно, решил дать отдохнуть некоторым основным игрокам, но состав все равно был боевым. Свой очередной шанс получили молодые Вадим Шилов, Амир Мусаев и Даниил Кондаков.
Что касается "Крыльев Советов", то им нужна была хотя бы ничья в этой игре, чтобы обеспечить себе второе место в группе. Теперь же все зависит не от самарцев, а от того, как сыграет "Балтика" против махачкалинского "Динамо". Если калининградцы победят, то именно они станут вторыми, а "крылышки" опустятся в Путь регионов. Настрой у команды из Самары был, но его оказалось мало.
Состав "Крыльев Советов" можно называть практически оптимальным. Да, в воротах был Сергей Песьяков, в защите вышел Иван Лепский, в полузащите тренер доверил место и Кириллу Столбову, и Ильзату Ахметову, но их точно нельзя назвать сугубо запасными.
Все решил класс Вендела
В первом тайме "Зенит" владел игровым и территориальным преимуществом. Питерцы были быстрее, опаснее и расторопнее. До стопроцентных моментов дело доходило не часто, но хозяева смогли выжать максимум из минимума. Постарался Вендел, который показал себя во всей красе и шикарно пробил из-за пределов штрафной. Бразилец нанес шикарный обводящий удар практически в правую девятку. Мастер, что тут еще скажешь!
Нельзя не отметить и игру Песьякова, который несколько раз спасал "Крылья Советов" от гола. Один раз даже сделал это, едва не получив травму. На поле выходила бригада медиков, чтобы оказать ему помощь.
В остальном первые 45 минут мало чем могли запомниться. Да, были подходы, были полумоменты, но они не приводили ни к чему такому, о чем стоило бы рассказать. "Зенит" выиграл первый тайм на классе и благодаря индивидуальному мастерству Вендела, который наконец-то смог выйти в стартовом составе и полноценно себя проявить. В своей лучшей форме его мало кто сможет остановить.
Минутная радость и решение ВАР
Вторая половина встречи мало чем отличалась от первой, но в самом ее начале команды обменялись голевыми моментами, которые реализовать не смогли. У самарцев мог отличаться только вышедший на замену Ислам Чесноков, а у питерцев моменты не смогли реализовать Вендел и Даниил Кондаков.
Потом пошли сплошные фолы и замены, а на 69-й минуте в ворота "Зенита" вполне мог быть назначен пенальти, когда Максиму Витюгову наступили на пятку шипами в штрафной площадке, но свисток арбитра промолчал, а судья на ВАР не стал вмешиваться в игре и посчитал, что было сыграно в рамках правил.
Самое интересное произошло на 88-й минуте, когда Денис Макаров после скидки Казбека Мукаилова поразил ворота зенитовцев. Не обошлось без рикошета от Дугласа Сантоса. Но радость самарцев оказалась недолгой. Видеоассистенты рефери начали просматривать эпизод с голом и отправили главного арбитра встречи Даниила Набоку смотреть момент. В итоге судья зафиксировал игру рукой у защитника "Крыльев Советов" Юрия Горшкова в предыдущем эпизоде и отменил взятие ворот. Кажется, все по делу. Это и подтвердили эксперты-арбитры после матча. Дальше уже шансов у подопечных Булатова не было.
В целом, "Крылья Советов" могли спасти матч и перевести его в серию пенальти. У подопечных Булатова было для этого несколько полумоментов, но можно сказать, что "Зенит" контролировал игру и уверенно довел ее до победного конца. Плюсом для "сине-бело-голубых" еще является то, что ключевые футболисты команды не участвовали в игре и отдыхали. Они будут готовиться уже к матчу чемпионата страны против ЦСКА, который состоится 28 ноября.
Без сенсаций
"Зенит" набрал семнадцать очков из восемнадцати возможных и выиграл все свои матчи группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Питерцы уверенно, заслуженно и прогнозировано стали первыми в турнирной таблице. Команда Семака продолжит борьбу за Кубок страны в Пути РПЛ и точно входит в когорту главных фаворитов соревнования.
"Крылья Советов" тоже точно продолжат борьбу за трофей, но только завтра определится их окончательное место и Путь, в котором самарцы будут выступать. Обошлось без сенсаций, поскольку именно такой расклад и можно было предположить перед стартом матчей группы.
Фото: ФК "Крылья Советов"