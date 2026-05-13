Шнякин предположил, что летом "Динамо" может подписать нового вратаря

"Вратарская линия "Динамо" в этом сезоне была самой нестабильной среди всех команд РПЛ. Большая редкость, когда происходит такая ротация, когда каждый из трёх вратарей сыграл много матчей. Насколько я знаю, Лунёв всё же воспринимается как первый номер, несмотря на прогресс Расулова и присутствие в команде опытного Лещука.
Но Андрей — вратарь возрастной, достаточно травматичный, и возникает вопрос: не собирается ли "Динамо" сделать ставку на одного из голкиперов, которые блеснули в этом чемпионате? Например, на Максима Бориско из "Балтики" или Александра Дёгтева из "Сочи". История с вратарем "Динамо" — одна из интригующих в трансферное повестке", — отметил Шнякин в беседе с "Матч ТВ".
В заканчивающемся сезоне 2025/2026 Андрей Лунёв провёл 17 матчей, отыграл на ноль в 4 из них, пропустил 20 мячей. В активе Курбана Расулова — 14 игр, 15 пропущенных, 4 "сухаря". На счету Игоря Лещука — 10 матчей, 15 пропущенных голов, 2 игры на ноль.