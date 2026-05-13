Гендиректор "Спартака" обозначил цели команды на остаток сезона

"Очевидно, что наши цели — это третье место и Кубок. В таком случае сезон можно будет назвать успешным, если учесть, с чего мы начали зиму", — передаёт слова Некрасова "Матч ТВ".
После 29 туров "Спартак" с 51 очком занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В заключительном туре, 17 мая, команда сыграет в гостях с махачкалинским "Динамо" (14-е место, 25 очков). Суперфинал Кубка России, в котором "Спартак" поборется за трофей с "Краснодаром", состоится 24 мая на стадионе "Лужники" в Москве.