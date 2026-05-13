Матчи Скрыть

Кубок Италии

Новости
Лацио
22:00
ИнтерНе начат

Гендиректор "Спартака" обозначил цели команды на остаток сезона

Генеральный директор "Спартака" Сергей Некрасов назвал цели команды на оставшуюся часть сезона 2025/2026.
Фото: ФК "Спартак"
Команда вышла в суперфинал Кубка России, где сыграет с "Краснодаром".

"Очевидно, что наши цели — это третье место и Кубок. В таком случае сезон можно будет назвать успешным, если учесть, с чего мы начали зиму", — передаёт слова Некрасова "Матч ТВ".

После 29 туров "Спартак" с 51 очком занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В заключительном туре, 17 мая, команда сыграет в гостях с махачкалинским "Динамо" (14-е место, 25 очков). Суперфинал Кубка России, в котором "Спартак" поборется за трофей с "Краснодаром", состоится 24 мая на стадионе "Лужники" в Москве.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится