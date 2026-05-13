Вратарь "Сочи" Дёгтев рассказал, добился ли прогресса в своей игре

"Конечно, я добился прогресса за год. Даже если сравнивать с прошлым сезоном, то, конечно, провёл его лучше, где?то больше стал выручать.
Работаем в этом направлении. Сейчас мысли о том, чтобы выиграть в заключительном матче чемпионата", — отметил Дёгтев в беседе с "Матч ТВ".
В текущем сезоне Александр Дёгтев во всех турнирах провёл 19 матчей, в 3-х из которых отыграл на ноль, а пропустил 39 мячей. Контракт голкипера с "Сочи" рассчитан до 30 июня 2026 года. Ранее СМИ сообщали об интересе к игроку со стороны "Зенита" и "Спартака".