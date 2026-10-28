Кейн с «Золотым мячом», Сафонов — рядом с вершиной. Почему выбор Харри — это правильно?

Rusfootball.info — об итогах «Золотого мяча».

В Лондоне (Великобритания) завершилась церемония вручения приза «Золотой мяч». На этот раз главный трофей от France Football вручали в столице Англии. И, как оказалось, такой выбор был весьма уместен.«Золотой мяч» достался форварду сборной Англии и «Баварии» Харри Кейну. Как же долго он шёл к этому успеху! Было время, когда казалось, что Кейн войдёт в историю в качестве неудачника. Мучения с «Тоттенхэм Хотспур» становились мемом, а настоящий взлёт Кейна пошёл после перехода в «Баварию». Тут же форвард стал брать трофеи, на которые в Лондоне рассчитывать толком не приходилось. А в 33-летнем возрасте Харри дошёл и до «Золотого мяча» — пика карьеры в плане индивидуальных наград.Не менее символично, что в этот вечер на сцене был Майкл Оуэн. Именно он был последним англичанином, который получал «Золотой мяч». И это произошло аж 25 лет назад! Не менее важна награда форварда и для «Баварии». Игроки мюнхенского клуба не брали «Золотой мяч» со времён Карл-Хайнца Румменигге. Он выигрывал этот приз дважды — в 1980 и 1981-м годах. Более чем 40-летняя засуха явно не может быть нормой для клуба калибра «Баварии».На самом деле, успех Кейна — это настоящая сказка о трудолюбии. Роман Павлюченко, пересекавшийся с англичанином в «Тоттенхэме», вспоминал, что Харри не производил особого впечатления. Более того, по словам Павлюченко, особого потенциала в Кейне он не видел. Кто тогда мог подумать, что этот парень дойдёт до «Золотого мяча»?Кейн должен был получить «Золотой мяч». К слову, он также завоевал «Приз Герда Мюллера», который вручается самому результативному игроку сезона. У Кейна 73 гола за сезон — удивительнейший результат.При этом приз вполне мог достаться и кому-то другому. Например, испанские лидеры выиграли чемпионат мира, а Килиан Мбаппе также наколотил кучу мячей. Тот же Усман Дембеле и Хвича Кварацхелия и вовсе набрали практически все возможные трофеи с клубом. При этом Кейн не стал победителем Лиги чемпионов, а на чемпионате мира форвард дошёл лишь до третьего места. В общем, всё могло развернуться иначе, но Кейн точно заслужил «Золотой мяч». И объективно, это был последний шанс англичанина на данный трофей. Очевидно, что с возрастом его результативность будет падать, а на следующем чемпионате мира Харри и вовсе будет уже 37 лет. Далеко не факт, что он там будет основным игроком, да и вообще попадёт ли в сборную и будет ли ещё играть футбол?!Харри провёл невероятный сезон. Да, в нём не было большого количества титулов, но речь ведь идёт об индивидуальной награде. А сам Кейн в прошлом сезоне делал невероятные вещи, о чём наглядно гласит и его статистика.Есть и такое мнение, что Кейн заслужил по совокупности сезонов. Вряд ли за последние годы можно найти ещё одного столь стабильного футболиста. Харри точно не проваливался, штамповал голы и вполне логично завоёвывал симпатии даже нейтральных болельщиков. Сложно представить, что может двигать хейтерами этого парня. Те же Мбаппе и Ямаль явно куда более противоречивые фигуры.Любопытно и то, как повёл себя тот же Ямаль после объявления фамилии Кейна. Испанец не скрывал своего негодования, а журналисты сообщили, что отец игрока «Барселоны» и вовсе устроил небольшие беспорядки в аэропорту. В общем, «Золотой мяч» заслуживали многие, но как же приятно, что он достался именно Кейну.Естественно, что большой интерес вызывало и вручение приза им. Льва Яшина, на который претендовал вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов. Вряд ли кто-то всерьёз рассчитывал, что Сафонова признают лучшим. Объективно россиянин пока ещё не наиграл на такие трофеи. Но само нахождение в числе лучших уже является великолепным результатом.Вообще, выбрать лучшего вратаря крайне сложно. Тот же Унаи Симон, которого признали победителем в номинации, не был явным фаворитом. Да, испанцы с Симоном стали чемпионами мира, но разве вратарь там часто и много спасал? Во многих матчах у него фактически и не было работы.Тем не менее, здесь, скорее, сказался сам кризис жанра. Кто вообще заслуживал данную награду? Возможно, вратарь «Арсенала» Давид Райя, но он ведь даже не сыграл на чемпионате мира, где основным у испанцев был Симон. Тот же Сафонов собрал кучу трофеев, но не участвовал в чемпионате мира вообще и никак не мог проявить себя со сборной. Да и в матчах «ПСЖ» нельзя сказать, что Сафонов был абсолютно безупречен. В общем, победа Симона тоже закономерна, хотя бы отчасти.За Сафонова в данном случае можно лишь порадоваться. Ещё не так давно Матвей был дублёром Доннаруммы, а любой выход на поле уже считался мини-победой. Сейчас Сафонов играет в каждом матче «ПСЖ» и претендует на титул лучшего вратаря сезона. Разве это не достижение мечты?