По информации журналиста Экрема Конура, интерес сине-гранатовых к россиянину заметно вырос после очной встречи клубов в Лиге чемпионов. Во втором туре общего этапа турнира Батраков сумел поразить ворота "Барселоны", но "Галатасарай" потерпел поражение со счётом 1:4.
При этом о возможных переговорах между клубами или подготовке официального предложения пока не сообщается.
"Барселона" заинтересовалась Батраковым - источник
Российский полузащитник "Галатасарая" Алексей Батраков оказался в сфере интересов "Барселоны".
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