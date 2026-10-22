"Барселона" заинтересовалась Батраковым - источник

Российский полузащитник "Галатасарая" Алексей Батраков оказался в сфере интересов "Барселоны".

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По информации журналиста Экрема Конура, интерес сине-гранатовых к россиянину заметно вырос после очной встречи клубов в Лиге чемпионов. Во втором туре общего этапа турнира Батраков сумел поразить ворота "Барселоны", но "Галатасарай" потерпел поражение со счётом 1:4.



При этом о возможных переговорах между клубами или подготовке официального предложения пока не сообщается.