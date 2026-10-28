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Орлов: Дуглас Сантос молодец, держит уровень

Российский комментатор Геннадий Орлов оценил игру защитника "Зенита" Дугласа Сантоса.
Фото: ФК "Зенит"
"Дуглас Сантос — игрок сборной Бразилии, капитан "Зенита". Очень хорошо, что капитан спасает.
Сантос молодец, держит уровень. И уровень высокий", — сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".


Бразильский защитник Дуглас Сантос выступает за "Зенит" с 2019 года. За этот период игрок принял участие в 256 матчах за санкт-петербургский клуб.

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