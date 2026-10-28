Бубнов объяснил, почему Глушенков не получил вызов в сборную России

"Глушенков уже давно выразил такую точку зрения, что мне там делать в этой сборной нечего, там очень низкий уровень", — заявил Бубнов.
Эксперт добавил, что любой футболист вправе отказаться от выступлений за сборную, а впоследствии изменить решение, в том числе после смены тренера.
"Приходит другой тренер, и она совершенно другой сборной становится, я с этим сталкивался. Но у любого игрока, даже с мировым именем, есть возможность сказать, что я заканчиваю выступать в сборной", — отметил он.
В качестве примера Бубнов привел Тибо Куртуа и Кевина Де Брёйне, у которых ранее возникали разногласия с тренерским штабом сборной Бельгии.
В ноябре сборная России проведет два товарищеских матча: на выезде против Узбекистана и дома с Венесуэлой. Глушенков в состав команды на эти встречи не попал.
Источник: YouTube-канал "Коммент.Шоу"