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Бубнов объяснил, почему Глушенков не получил вызов в сборную России

Футбольный эксперт Александр Бубнов связал отсутствие нападающего "Зенита" Максима Глушенкова в заявке сборной России на ноябрьские матчи с его прежними высказываниями об уровне национальной команды.
Фото: Михаил Шапаев, РФС
По мнению Бубнова, футболист сам ранее давал понять, что не видит смысла в выступлениях за сборную. При этом эксперт подчеркнул, что отношения с главным тренером также могут влиять на желание игрока приезжать в национальную команду.

"Глушенков уже давно выразил такую точку зрения, что мне там делать в этой сборной нечего, там очень низкий уровень", — заявил Бубнов.

Эксперт добавил, что любой футболист вправе отказаться от выступлений за сборную, а впоследствии изменить решение, в том числе после смены тренера.

"Приходит другой тренер, и она совершенно другой сборной становится, я с этим сталкивался. Но у любого игрока, даже с мировым именем, есть возможность сказать, что я заканчиваю выступать в сборной", — отметил он.

В качестве примера Бубнов привел Тибо Куртуа и Кевина Де Брёйне, у которых ранее возникали разногласия с тренерским штабом сборной Бельгии.

В ноябре сборная России проведет два товарищеских матча: на выезде против Узбекистана и дома с Венесуэлой. Глушенков в состав команды на эти встречи не попал.

Источник: YouTube-канал "Коммент.Шоу"

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