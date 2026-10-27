Голкипер "Атлетик" Бильбао Унаи Симон - лучший вратарь 2026 года. В составе сборной Испании он стал чемпионом мира-2026 и был признан лучшим игроком турнира на своей позиции.
В нынешнем сезоне он провел за "Атлетик" девять матчей, пропустил девять мячей и сохранил ворота "сухими" в пяти встречах. Напомним, что российский голкипер "ПСЖ" Матвей Сафонов также был номинирован на звание лучшему голкиперу мира.
Объявлен лучший голкипер мира по итогам 2026 года. Сафонов был номинирован на эту награду
Награжден лучший голкипер мира по итогам 2026 года.
Скриншот: трансляция Окко