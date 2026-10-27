Объявлен лучший голкипер мира по итогам 2026 года. Сафонов был номинирован на эту награду

Награжден лучший голкипер мира по итогам 2026 года.

Скриншот: трансляция Окко

Голкипер "Атлетик" Бильбао Унаи Симон - лучший вратарь 2026 года. В составе сборной Испании он стал чемпионом мира-2026 и был признан лучшим игроком турнира на своей позиции.



В нынешнем сезоне он провел за "Атлетик" девять матчей, пропустил девять мячей и сохранил ворота "сухими" в пяти встречах. Напомним, что российский голкипер "ПСЖ" Матвей Сафонов также был номинирован на звание лучшему голкиперу мира.

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