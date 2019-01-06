Кристиан Эриксен признан лучшим футболистом Дании 2018 года

Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен стал лучшим футболистом Дании по итогам 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба федерации футбола Дании.Эриксена признали футболистом года уже в четвертый раз за карьеру. Эта награда вручается по итогам голосования среди датских тренеров.В прошлом сезоне 26-летний Эриксен в составе "Тоттенхэма" провел 47 матчей и забил 14 голов, а на чемпионате мира — 2018 помог сборной Дании дойти до 1/8 финала.