Новости партнеров

Кристиан Эриксен признан лучшим футболистом Дании 2018 года

Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен стал лучшим футболистом Дании по итогам 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба федерации футбола Дании.

Эриксена признали футболистом года уже в четвертый раз за карьеру. Эта награда вручается по итогам голосования среди датских тренеров.

В прошлом сезоне 26-летний Эриксен в составе "Тоттенхэма" провел 47 матчей и забил 14 голов, а на чемпионате мира — 2018 помог сборной Дании дойти до 1/8 финала.

Sport24
Теги: Эриксен Тоттенхэм АПЛ
Сегодня, 23:14
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.