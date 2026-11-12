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Узбекистан
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РоссияЗавершен

Камбэк сборной России за девять минут: как замены Карпина перевернули матч с Узбекистаном

Сборная России одержала волевую победу над Узбекистаном в товарищеском матче в Ташкенте — 3:2.
Проигрывая с разницей в два мяча, команда Валерия Карпина забила трижды за девять минут и вырвала победу. Все голы россиян после перерыва забили футболисты, вышедшие на замену.

Автогол и быстрый гол после перерыва


Россия начала встречу с Кисляком, Обляковым и Батраковым в средней линии, а в атаке действовали Садулаев, Гладышев и Тюкавин. Миранчук и Комличенко остались в запасе. Уже на пятой минуте Узбекистан открыл счёт после углового: Ганиев выполнил подачу, а Виктор Мелёхин отправил мяч в собственные ворота.

На 17-й минуте Батраков навесил справа, Мелёхин пробил головой, но направил мяч прямо в руки Назарову. До перерыва россияне не смогли сравнять счёт. Первый тайм завершился с минимальным преимуществом хозяев.

Камбэк сборной России за девять минут: как замены Карпина перевернули матч с Узбекистаном

В перерыве Карпин заменил Сильянова на Кирилла Данилова. Однако уже на 46-й минуте Узбекистан увеличил преимущество: Хамдамов ассистировал Бехрузжону Каримову, который завершил атаку точным ударом. Россия уступала 0:2.

Четыре замены и три гола


На 62-й минуте Узбекистан также провёл две замены: вместо Ганиева и Хамдамова вышли Диёр Холматов и Русланбек Джиянов. Через четыре минуты Карпин обновил сразу четыре позиции. Поле покинули Садулаев, Тюкавин, Обляков и Гладышев, а вместо них появились Алексей Миранчук, Кирилл Глебов, Николай Комличенко и Алексей Миронов.

На 70-й минуте Комличенко сократил отставание. Данилов выиграл верховое единоборство в центре поля и направил мяч вперёд. Российский нападающий продвинулся к воротам и точным ударом отправил мяч в сетку. Счёт стал 1:2.


Спустя пять минут Комличенко оформил дубль. После заблокированного удара Батракова мяч по дуге полетел к левому углу вратарской. Джиянов и Назаров не смогли сыграть в этом эпизоде согласованно, и отскок достался российскому форварду. Николай воспользовался моментом и отправил мяч в ворота. За пять минут сборная России сравняла счёт.

На 79-й минуте гости забили третий мяч. Миранчук получил мяч в центре штрафной и перевёл его на левый край Круговому. Тот выполнил прострел вдоль ворот, а Алексей пробил в касание. После рикошета от Каримова мяч оказался в сетке. Россия впервые в матче вышла вперёд — 3:2.


Таким образом, все три гола сборной России после перерыва забили футболисты, появившиеся на поле со скамейки запасных. Комличенко оформил дубль, а Миранчук стал автором победного мяча. В голевых эпизодах также поучаствовали Данилов, Батраков и Круговой.

Узбекистан пытался отыграться


После того как Россия вышла вперёд, тренеры обеих команд продолжили использовать замены. На 77-й минуте у гостей вместо Вахании и Кисляка появились Данил Глебов и Андрей Лангович. На 82-й минуте Узбекистан заменил сразу трёх футболистов: Махамаджонов, Шомуродов и Файзуллаев уступили места Муртазоеву, Норчаеву и Аманову.

В концовке хозяева продолжали искать возможность сравнять счёт. На 90-й минуте вместо Эсанова и Каримова вышли Рахмоналиев и Ризакулов. В добавленное время Узбекистан получил ещё один шанс: на 90+4-й минуте Муртазоев подал с левого фланга, Норчаев пробил головой, но не попал в дальний угол.


Россия сохранила преимущество и завершила встречу победой со счётом 3:2.

Россия вырвала победу, но вопросы остались


Матч в Ташкенте получился неоднозначным для сборной России. Команда проявила характер и сумела переломить ход встречи после отставания в два мяча, однако для победы ей потребовались не только удачные замены, но и ошибки соперника. Такой результат можно занести в актив Карпина, особенно с учётом вклада резервистов. Вместе с тем два пропущенных мяча и опасный момент у собственных ворот в концовке напоминают: одной результативности в атаке недостаточно, чтобы уверенно проводить весь матч. Главный позитив для России — способность найти решение в сложной ситуации, а главный повод для разбора — игра команды на протяжении тех отрезков, когда соперник имел преимущество.

Фото: официальный сайт РФС

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