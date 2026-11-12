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Сафонов высказался о волевой победе сборной России над Узбекистаном

Вратарь сборной России Матвей Сафонов рассказал, благодаря чему национальной команде удалось одержать волевую победу над Узбекистаном в товарищеском матче.
Фото: РФС
По словам Сафонова, после перерыва команда сумела изменить настрой и прибавить в игре.

- Соперники хорошо начали матч, прессинговали, моментами лучше нас смотрелись. Во втором тайме смогли переломить. Вышли с другой энергией.

Можно было начать переживать, что тяжело переломить. Но ребята делали свою работу, все окупилось. Нужно было просто изменять настрой, чтобы переломить игру, - цитирует голкипера "Спорт-Экспресс".

Сборная России обыграла Узбекистан со счётом 3:2, уступая по ходу встречи 0:2. Следующий товарищеский матч команда Валерия Карпина проведёт 17 ноября против Венесуэлы в Краснодаре.

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