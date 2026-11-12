Сафонов высказался о волевой победе сборной России над Узбекистаном

- Соперники хорошо начали матч, прессинговали, моментами лучше нас смотрелись. Во втором тайме смогли переломить. Вышли с другой энергией.
Можно было начать переживать, что тяжело переломить. Но ребята делали свою работу, все окупилось. Нужно было просто изменять настрой, чтобы переломить игру, - цитирует голкипера "Спорт-Экспресс".
Сборная России обыграла Узбекистан со счётом 3:2, уступая по ходу встречи 0:2. Следующий товарищеский матч команда Валерия Карпина проведёт 17 ноября против Венесуэлы в Краснодаре.