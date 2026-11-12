Ледяхов назвал количество претендентов на чемпионство в РПЛ

- Не думаю, что сейчас вырисовывается тройка лидеров, их остаётся всё ещё пять. Они все будут бороться до конца чемпионата. Все выступают с переменным успехом.
Но неплохой футбол показывает "Спартак" на протяжении большего количества матчей, - цитирует Ледяхова "Советский спорт".
В таблице РПЛ лидирует "Зенит" с 31 очком, столько же у идущего вторым "Динамо". "Спартак" располагается на третьей строчке с 29 баллами, а "Краснодар" и ЦСКА имеют по 26 очков и занимают четвёртое и пятое места соответственно.