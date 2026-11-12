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"Какую-то повинность отбывали". Бубнов раскритиковал сборную Узбекистана

Александр Бубнов раскритиковал сборную Узбекистана после поражения от России в товарищеском матче.
Фото: "Коммент.Шоу"
По мнению бывшего защитника, узбекистанские футболисты действовали слишком медленно и практически перестали играть после того, как повели со счётом 2:0.

- От узбеков - два. И самое главное - на пятой минуте и на 29-й секунде второго тайма. Рекорд установили. Я думаю, такой рекорд никто не побьёт.

Узбеки играли… казалось: "Ну. Мы на чемпионате мира играли, а эти…" А когда 2:0 повели, то вообще остановились. Если сравнивать с игрой с третьей командой Нигерии, вот там нигерийцы носились. А узбеки... Какую-то повинность отбывали, - заявил Бубнов на ютуб-канале "Коммент.Шоу".

Сборная России одержала волевую победу над Узбекистаном со счётом 3:2 в Ташкенте. Следующий товарищеский матч команда Валерия Карпина проведёт 17 ноября против Венесуэлы в Краснодаре.

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