"Какую-то повинность отбывали". Бубнов раскритиковал сборную Узбекистана

Александр Бубнов раскритиковал сборную Узбекистана после поражения от России в товарищеском матче.

Фото: "Коммент.Шоу"

- От узбеков - два. И самое главное - на пятой минуте и на 29-й секунде второго тайма. Рекорд установили. Я думаю, такой рекорд никто не побьёт.