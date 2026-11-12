Колосков назвал футболиста, который должен быть капитаном сборной России

Rusfootball.infо прокомментировал волевую победу Почетный президент РФС Вячеслав Колосков специально дляпрокомментировал волевую победу сборной России в Узбекистане

Фото: РФС

По его мнению, после перерыва россияне заметно прибавили, а два пропущенных мяча стали следствием случайных ошибок.



- Игра с нашей стороны была разная. Первый тайм не впечатлил, даже разочаровал - очень много сумбура, неточных действий как в техническом, так и тактическом плане. И энтузиазма не было. После перерыва пошел совсем другой футбол. Иные скорости, взаимопонимание, самоотдача, нацеленность на ворота. Все, что нужно для сборной команды, она показала. Вот наглядное пособие для наших тренеров, как развиваться, куда идти дальше.



Два пропущенных гола – дело случая. Может быть, в ста других таких же ситуациях Мелёхин не промахнулся мимо мяча, а здесь дал срезку. Отнесу к потере концентрации, а не к уровню технического мастерства.



Понятно, у Карпина есть стратегия выбора с учетом спаренных игр. Но начинать всегда надо сильнейшим составом. Он и был сегодня таким, за исключением двух центральных защитников. Были вынужденные скорее эксперименты, которые и привели к этой неразберихе. Возникло ощущение, что Кисляк, Обляков, Тюкавин несколько уставшие. Но априори они сильнейшие. То ли моральное утомление, то ли физическое – блеклый первый тайм как раз говорит об этом.



Что касается нового капитана Тюкавина, то у Карпина нет постоянного носителя повязки. Я с этим не согласен. Из своего опыта знаю, что роль капитана порой переоценить невозможно. Борис Майоров, Борис Михайлов, Слава Фетисов, Игорь Нетто мертвого заставляли подняться. Такие и должны быть на постоянной основе. Сейчас приблизительно такой Головин. Его отсутствие, безусловно, сказалось. Ведущий игрок, определяющий стратегию нашей команды. Он заряжает своим энтузиазмом всех, - сказал Колосков.



Михаил Пукшанский, Rusfootball.infо