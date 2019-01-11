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Давид Луис может продолжить карьеру в Португалии

Защитник "Челси" Давид Луис ведет переговоры о возвращении в "Бенфику", сообщает O Jogo.

Летом 31-летний бразилец станет свободным агентом и пока не получил от синих предложения о новом контракте.

Луис провел в "Бенфике" четыре сезона до того, как перешел в "Челси" в 2011 году.
Теги: Челси Давид Луис Бенфика АПЛ
Сегодня, 12:39
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