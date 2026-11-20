Во Франции раскрыли срок нового контракта "ПСЖ" с Сафоновым - источник

Стало известно, какое соглашение готовит "ПСЖ" для россиянина Матвея Сафонова.

Фото: телеграм-канал Сафонова

"Пари Сен-Жермен" планирует продлить контракт с российским вратарем Матвеем Сафоновым до лета 2032 года. Об этом сообщает Canal+.



Согласно информации источника, переговоры находятся в активной стадии и могут быть завершены в ближайшее время.



Сафонов присоединился к "ПСЖ" летом 2024 года, действующее соглашение игрока с парижским клубом действует до конца сезона 2028/2029. В текущем сезоне он сыграл во всех 16 матчах команды.

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