"Пари Сен-Жермен" планирует продлить контракт с российским вратарем Матвеем Сафоновым до лета 2032 года. Об этом сообщает Canal+.
Согласно информации источника, переговоры находятся в активной стадии и могут быть завершены в ближайшее время.
Сафонов присоединился к "ПСЖ" летом 2024 года, действующее соглашение игрока с парижским клубом действует до конца сезона 2028/2029. В текущем сезоне он сыграл во всех 16 матчах команды.
Во Франции раскрыли срок нового контракта "ПСЖ" с Сафоновым - источник
Стало известно, какое соглашение готовит "ПСЖ" для россиянина Матвея Сафонова.
Фото: телеграм-канал Сафонова