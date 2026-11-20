Как пишет журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале, "Лион" не располагает необходимыми средствами, а "Монако" готов выделить на зимний трансфер 21-летнего футболиста максимум 10 млн евро.
При этом армейцы рассчитывают получить значительную часть суммы сразу. Официальных предложений в ЦСКА пока не поступало.
Переход Кисляка в "Монако" также может зависеть от продажи Александра Головина, которого монегаски оценивают в 15–20 млн евро.
Стала известна сумма, которую "Монако" готов предложить ЦСКА за Кисляка - источник
Московский ЦСКА оценивает полузащитника Матвея Кисляка в 25-30 млн евро с учётом бонусов.
Фото: ПФК ЦСКА