"Ростов" - "Крылья Советов": составы на стартовый матч 15 тура РПЛ
"Ростов" и "Крылья Советов" опубликовали стартовые составы на очную встречу.
Матчем "Ростов" - "Крылья Советов" сегодня, 20 ноября, стартует заключительный, 15-й тур первого круга Российской Премьер-Лиги. Игра пройдет на стадионе "Ростов Арена", стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.
Ростовчане набрали 19 очков и располагаются на шестой строчке в турнирной таблице. Самарская команда имеет в своем активе на один балл меньше и находится на ступень ниже.