Нападающий "Ростова" Олакунле Олусегун рассказал, как сумел настроиться на матч 15-го тура РПЛ против самарских "Крыльев Советов".

Фото: ФК "Ростов"

- Все должны быть довольны: и фанаты, и жители города. Мы обещали выиграть эту игру, я думаю, что у нас получилось выполнить обещание.