- Все должны быть довольны: и фанаты, и жители города. Мы обещали выиграть эту игру, я думаю, что у нас получилось выполнить обещание.
До игры, возможно, я не чувствовал себя хорошо, возможно, не был в должном настроении, но потом я сказал себе, что должен вытащить все из себя, показать все на 100%, - сказал Олусегун в эфире "Матч ТВ".
"Ростов" разгромил "Крылья Советов" со счётом 3:0, а Олусегун записал на свой счёт гол и результативную передачу, получив награду лучшему игроку встречи. Ростовчане продлили беспроигрышную серию в РПЛ до шести матчей и с 22 очками занимают шестое место.