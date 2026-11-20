Ростовчане открыли счёт на 14-й минуте благодаря голу Олакунле Олусегуна. Во втором тайме преимущество хозяев увеличил Тимур Сулейманов, отличившийся на 60-й минуте. Окончательный результат установил Даниил Шанталий, отправивший третий мяч в ворота гостей на четвёртой компенсированной минуте второго тайма.
"Ростов" с 22 очками занимает шестую строчку в чемпионате. "Крылья Советов" с 18 баллами остаются на седьмой позиции.
Чемпионат России
15 тур
Голы: Олусегун, 14, Сулейманов, 60, Шанталий, 90+4.
"Ростов": Петров, Сако, Хлусевич (Семенчук, 81), Чистяков, Лангович, Миронов, Комаров (Шанталий, 77), Кучаев (Азнауров, 89), Олусегун (Михайлов, 89), Роналдо, Сулейманов (Шамонин, 77).
"Крылья Советов": Кокарев, Печенин, Горшков, Чернов, Божин, Фернандес (Ороз, 77), Баньяц (Мукаилов, 67), Столбов (Витюгов, 67), Костанца, Макаров (Чесноков, 67), Шитов (Ахметов, 67).
Предупреждения: Чистяков, 63.
"Ростов" одержал крупную победу над "Крыльями Советов"
"Ростов" одержал домашнюю победу над самарскими "Крыльями Советов" в матче 15-го тура РПЛ со счётом 3:0.
Фото: ФК "Ростов"