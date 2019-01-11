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Виргил Ван Дейк - первый за 6 лет защитник, признанный лучшим игроком месяца в АПЛ

Защитник "Ливерпуля" Виргил ван Дейк признан лучшим игроком декабря в АПЛ.

27-летний голландец стал первым почти за шесть лет защитником, получившим данную награду. В марте 2013 года обладателем приза стал защитник "Тоттенхэма" Ян Вертонген.

Ван Дейк в минувшем месяце провел все семь матчей "красных", забил один гол и сделал две голевые передачи.

Daily Mail
Теги: АПЛ ван Дейк
Вчера, 22:54
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