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Краснодар Динамо
Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Фулхэм" проиграл "Бёрнли", "Саутгемптон" нанес поражение "Лестеру"
В матче 22-го тура английской Премьер-лиги "Бёрнли" принимал лондонский "Фулхэм".
Чемпионат Англии
22 тур
"Бёрнли" – "Фулхэм" 2:1
Гол: Брайан, 21 (авто.), Одои, 24 (авто.) - Шюррле, 3
"Бернли": Хитон, Ми, Тейлор, Бардсли, Тарковски, Хендрик, Корк, Вествуд, Макнил, Вуд (Воукс, 89), Барнс
"Фулхэм": Рико, Рим, Ле Маршан, Одои, Чемберс, Брайан (Кэрни, 66), Кристи, Сери, Сесеньон (Виетто, 46), Шюррле (Кебано, 76), Митрович
Предупреждения: Чемберс, 34, Кристи, 66, Тарковски, 78
"Лестер Сити" – "Саутгемптон" 1:2
Гол: Ндиди, 52 - Уорд-Праус, 11, Лонг, 45+2
"Лестер Сити": Шмейхель, Магуайр, Чилвел, Морган, Рикарду, Менди (Барнес, 46), Ндиди, Чодури (Геззал, 76), Олбрайтон (Грей, 46), Мэддисон, Варди
"Саутгемптон": Маккарти, Беднарек, Вестергор, Стивенс, Валери, Таргетт, Ромеу, Уорд-Праус, Редмонд (Галлахер, 90+3), Армстронг (Соареш, 57), Лонг (Слаттери, 76)
Предупреждения: Мэддисон, 20, Валери, 34, Чилвел, 35, Стивенс, 54
Удаления: Валери, 45
Чемпионат Англии
22 тур
"Бёрнли" – "Фулхэм" 2:1
Гол: Брайан, 21 (авто.), Одои, 24 (авто.) - Шюррле, 3
"Бернли": Хитон, Ми, Тейлор, Бардсли, Тарковски, Хендрик, Корк, Вествуд, Макнил, Вуд (Воукс, 89), Барнс
"Фулхэм": Рико, Рим, Ле Маршан, Одои, Чемберс, Брайан (Кэрни, 66), Кристи, Сери, Сесеньон (Виетто, 46), Шюррле (Кебано, 76), Митрович
Предупреждения: Чемберс, 34, Кристи, 66, Тарковски, 78
"Лестер Сити" – "Саутгемптон" 1:2
Гол: Ндиди, 52 - Уорд-Праус, 11, Лонг, 45+2
"Лестер Сити": Шмейхель, Магуайр, Чилвел, Морган, Рикарду, Менди (Барнес, 46), Ндиди, Чодури (Геззал, 76), Олбрайтон (Грей, 46), Мэддисон, Варди
"Саутгемптон": Маккарти, Беднарек, Вестергор, Стивенс, Валери, Таргетт, Ромеу, Уорд-Праус, Редмонд (Галлахер, 90+3), Армстронг (Соареш, 57), Лонг (Слаттери, 76)
Предупреждения: Мэддисон, 20, Валери, 34, Чилвел, 35, Стивенс, 54
Удаления: Валери, 45
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