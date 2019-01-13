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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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"Арсенал" в гостях проиграл "Вест Хэму"
"Арсенал" в гостях проиграл "Вест Хэму"
Бывшая порнозвезда рассказала, что болеет за команду неудачников
Актриса фильмов для взрослых Миа Халифа рассказала, почему выбрала лондонский "Вест Хэм":
- Я смотрела "Хулиганов с Зеленой улицы" и именно благодаря этому фильму, полюбила "молотобойцев". Мне не довелось побывать на домашних играх команды, но возможно, я посещу субботнюю игру против "Арсенала".
Я люблю команды, которые сосут. Мне нравятся неудачники. Как американка, я чувствовала бы себя отвратительно, если бы выбрала команду чемпионов.
Мой любимый игрок в АПЛ? Фелиппе Андерсон. У него 8 голов и он лучший. Еще мне хотелось бы знать, какой шампунь он использует для своих волос.
В скором времени девушка собирается стать футбольным экспертом.
- Я смотрела "Хулиганов с Зеленой улицы" и именно благодаря этому фильму, полюбила "молотобойцев". Мне не довелось побывать на домашних играх команды, но возможно, я посещу субботнюю игру против "Арсенала".
Я люблю команды, которые сосут. Мне нравятся неудачники. Как американка, я чувствовала бы себя отвратительно, если бы выбрала команду чемпионов.
Мой любимый игрок в АПЛ? Фелиппе Андерсон. У него 8 голов и он лучший. Еще мне хотелось бы знать, какой шампунь он использует для своих волос.
В скором времени девушка собирается стать футбольным экспертом.
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