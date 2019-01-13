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Бывшая порнозвезда рассказала, что болеет за команду неудачников

Актриса фильмов для взрослых Миа Халифа рассказала, почему выбрала лондонский "Вест Хэм":

Бывшая порнозвезда рассказала, что болеет за команду неудачников

- Я смотрела "Хулиганов с Зеленой улицы" и именно благодаря этому фильму, полюбила "молотобойцев". Мне не довелось побывать на домашних играх команды, но возможно, я посещу субботнюю игру против "Арсенала".

Я люблю команды, которые сосут. Мне нравятся неудачники. Как американка, я чувствовала бы себя отвратительно, если бы выбрала команду чемпионов.

Мой любимый игрок в АПЛ? Фелиппе Андерсон. У него 8 голов и он лучший. Еще мне хотелось бы знать, какой шампунь он использует для своих волос.

В скором времени девушка собирается стать футбольным экспертом.
Теги: АПЛ Вест Хэм Арсенал
Сегодня, 10:41
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#1  utekay  Россия (Сегодня, 10:45)
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Болеет за:
«Зенит»
Я люблю команды, которые сосут
это подружка Бузовой о спартаке laughing


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
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