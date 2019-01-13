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Ван Перси: в Англии постоянно терпел оскорбления

Нападающий "Фейеноорда" Робин Ван Перси, ранее игравший в английской премьер-лиге, рассказал о неприятном опыте британского футбола:

- В Англии постоянно терпел оскорбления и издевательства. На каждом выездном матче слышал неприятные кричалки в свой адрес. Чувствовал негатив на протяжении всех 11 лет.

Честно говоря, когда вернулся в Нидерланды в прошлом году, понял, что забыл, каково это — слышать аплодисменты чужих болельщиков.

Выступление в Англии — огромный опыт, но тогда мне было действительно тяжело, - приводит слова футболиста Mirror.
Теги: АПЛ Манчестер Юнайтед Арсенал Робин Ван Перси Фейеноорд
Сегодня, 15:28
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