Ван Перси: в Англии постоянно терпел оскорбления

Нападающий "Фейеноорда" Робин Ван Перси, ранее игравший в английской премьер-лиге, рассказал о неприятном опыте британского футбола:- В Англии постоянно терпел оскорбления и издевательства. На каждом выездном матче слышал неприятные кричалки в свой адрес. Чувствовал негатив на протяжении всех 11 лет.Честно говоря, когда вернулся в Нидерланды в прошлом году, понял, что забыл, каково это — слышать аплодисменты чужих болельщиков.Выступление в Англии — огромный опыт, но тогда мне было действительно тяжело, - приводит слова футболиста Mirror.