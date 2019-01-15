Де Хеа хочет получать в "МЮ" 17,5 млн евро в год

Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа потребовал от клуба значительной прибавки к зарплате, сообщает Mirror.Сообщается, что голкипер хочет получать порядка около 17,5 млн евро в год. Сейчас его зарплата составляет 11,7 млн. Нынешний контракт де Хеа с с клубом действует до лета 2020 года.Де Хеа перешёл в "Манчестер Юнайтед" летом 2011 года из "Атлетико". Сумма трансфера составила 25 млн евро. В матче 22-го тура чемпионата Англии с "Тоттенхэмом" (1:0) вратарь совершил 11 сэйвов. Это лучший показатель сезона в Англии.