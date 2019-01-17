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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"МЮ" готов поднять Де Хеа зарплату в несколько раз
"Манчестер Юнайтед" собирается в несколько раз больше сделать зарплату вратарю команды Давиду де Хеа.
По данным издания The Sun, английская команда готова сделать голкиперу предложение по новому контракту с зарплатой в 400 тысяч фунтов стерлингов в неделю (чуть более 450 тысяч евро). В эту сумму будут входить и бонусы. При таких раскладах де Хеа станет самым высокооплачиваемым в мире вратарем.
По текущему соглашению футболист получает 200 тысяч фунтов в неделю (около 230 тысяч евро). Пока контракт вратаря рассчитан до 30 июня 2019 года.
Напомним, что до этого Де Хеа назвал руководству клуба требования, которым должно соответствовать его новое соглашение. По информации Mirror, испанец хочет получать в клубе около €17,5 млн в год. На данный момент зарплата футболиста составляет €11,7 млн в год.
Де Хеа стал игроком "МЮ" в 2011 году, перейдя в манчестерский клуб из мадридского "Атлетико". В составе манкунианцев голкипер стал чемпионом Англии, обладателем Кубка страны и победителем Лиги Европы.
В нынешнем сезоне Де Хеа принял участие в 22 матчах Английской премьер-лиги (АПЛ), пропустив 32 гола.
"Газета.ру"
По данным издания The Sun, английская команда готова сделать голкиперу предложение по новому контракту с зарплатой в 400 тысяч фунтов стерлингов в неделю (чуть более 450 тысяч евро). В эту сумму будут входить и бонусы. При таких раскладах де Хеа станет самым высокооплачиваемым в мире вратарем.
По текущему соглашению футболист получает 200 тысяч фунтов в неделю (около 230 тысяч евро). Пока контракт вратаря рассчитан до 30 июня 2019 года.
Напомним, что до этого Де Хеа назвал руководству клуба требования, которым должно соответствовать его новое соглашение. По информации Mirror, испанец хочет получать в клубе около €17,5 млн в год. На данный момент зарплата футболиста составляет €11,7 млн в год.
Де Хеа стал игроком "МЮ" в 2011 году, перейдя в манчестерский клуб из мадридского "Атлетико". В составе манкунианцев голкипер стал чемпионом Англии, обладателем Кубка страны и победителем Лиги Европы.
В нынешнем сезоне Де Хеа принял участие в 22 матчах Английской премьер-лиги (АПЛ), пропустив 32 гола.
"Газета.ру"
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