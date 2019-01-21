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Рио Фердинанд раскритиковал хавбека "Челси" Жоржиньо

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд оценил игру хавбека "Челси" Жоржиньо в матче 23-тура АПЛ с "Арсеналом" (0:2).

"Жоржиньо – тот, кто задает темп игры. Он очень хорош, когда ему доставляют мяч в средней трети поля. Сколько ассистов он сделал в этом сезоне? Около 2000 передач и ни одной голевой.

Он обороняется не лучшим образом. Еще раз, в такой игре против большой команды, его перебегали в полузащите. Он не может бежать. Получается, он не защищается и ничего не дает команде на другом конце поля», – сказал Фердинанд в эфире BT Sport.
Теги: АПЛ Челси Фердинанд Жоржиньо
Сегодня, 10:49
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