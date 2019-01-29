АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити 23 56
3 Тоттенхэм 23 51
4 Челси 23 47
5 Арсенал 23 44
6 Манчестер Юнайтед 23 44
7 Уотфорд 23 33
8 Вулверхэмптон 23 32
полная таблица

Манчестер Юнайтед (Англия)

Манчестер
Юнайтед		29.01.19Бернли
Манчестер
Юнайтед		2 - 119.01.19Брайтон

Арсенал (Англия)

Манчестер
Юнайтед		29.01.19Бернли
Арсенал2 - 019.01.19Челси

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Давид Де Хеа не сыграет с "Арсеналом"

Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа не сыграет в матче четвертого раунда Кубка Англии с лондонским "Арсеналом", сообщает Manchester Evening News.

Крис Смоллинг, Маркос Рохо и Маруан Феллайни также пропустят игру из-за травм.

Матч состоится сегодня и начнется в 22:55.
Теги: Де Хеа Манчестер Юнайтед Арсенал
Сегодня, 17:24
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