Давид Де Хеа не сыграет с "Арсеналом"

Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа не сыграет в матче четвертого раунда Кубка Англии с лондонским "Арсеналом", сообщает Manchester Evening News.Крис Смоллинг, Маркос Рохо и Маруан Феллайни также пропустят игру из-за травм.Матч состоится сегодня и начнется в 22:55.