"Манчестер Юнайтед" хочет подписать Эриксена

Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен может стать игроком "МЮ", сообщает The Mirror.В приобретении 27-летнего датчанина лично заинтересован главный тренер "красных дьяволов" Уле Гуннар Сульшер.Контракт Эриксена с "Тоттенхэмом" рассчитан до 30 июня 2020 года.