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Казарцев: опытных арбитров поджимают молодые, но нам нельзя сдаваться

Российский арбитр Василий Казарцев рассказал о конкуренции с молодыми судьями и объяснил, что позволяет ему продолжать карьеру в РПЛ.
Фото: "РИА Новости"
46-летний рефери отметил, что отсутствие возрастных ограничений даёт опытным арбитрам возможность работать при условии хорошей физической подготовки и стабильных результатов.

- Опытных арбитров поджимают молодые, но нам нельзя сдаваться. Постоянно держим себя в форме, работаем. Так сложилось, что сейчас нет возрастного ценза для предела карьеры, поэтому, если физически готов, сдаёшь нормативы, показываешь какую?то стабильность в работе, то всё в твоих руках.

Я раньше говорил, что есть какие-то проблемные игроки, с которыми невозможно найти контакт. Сейчас я уверен, что контакт можно найти со всеми, просто контакт бывает разным. Мы понимаем настройки игроков перед матчем, с кем-то можно поговорить по душам и разрулить ситуацию без карточки, - цитирует Казарцева "Матч ТВ".

Казарцев обслуживает матчи РПЛ с 2011 года. В нынешнем сезоне он трижды работал главным арбитром и показал 14 жёлтых карточек.

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