Казарцев: опытных арбитров поджимают молодые, но нам нельзя сдаваться

Российский арбитр Василий Казарцев рассказал о конкуренции с молодыми судьями и объяснил, что позволяет ему продолжать карьеру в РПЛ.

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- Опытных арбитров поджимают молодые, но нам нельзя сдаваться. Постоянно держим себя в форме, работаем. Так сложилось, что сейчас нет возрастного ценза для предела карьеры, поэтому, если физически готов, сдаёшь нормативы, показываешь какую?то стабильность в работе, то всё в твоих руках.