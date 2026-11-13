Казарцев: опытных арбитров поджимают молодые, но нам нельзя сдаваться

- Опытных арбитров поджимают молодые, но нам нельзя сдаваться. Постоянно держим себя в форме, работаем. Так сложилось, что сейчас нет возрастного ценза для предела карьеры, поэтому, если физически готов, сдаёшь нормативы, показываешь какую?то стабильность в работе, то всё в твоих руках.
Я раньше говорил, что есть какие-то проблемные игроки, с которыми невозможно найти контакт. Сейчас я уверен, что контакт можно найти со всеми, просто контакт бывает разным. Мы понимаем настройки игроков перед матчем, с кем-то можно поговорить по душам и разрулить ситуацию без карточки, - цитирует Казарцева "Матч ТВ".
Казарцев обслуживает матчи РПЛ с 2011 года. В нынешнем сезоне он трижды работал главным арбитром и показал 14 жёлтых карточек.