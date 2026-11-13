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Сборная Португалии устроит прощальную акцию в честь Роналду

Сборная Португалии подготовила специальную акцию в честь Криштиану Роналду, который недавно объявил о завершении международной карьеры.
Фото: Getty Images
Как пишет A Bola, перед матчем Лиги наций против Дании португальские футболисты появятся на поле в футболках с седьмым номером. Кроме того, на седьмой минуте игры состоится чествование бывшего капитана национальной команды.

Инициативу согласовали президент Португальской футбольной федерации Педру Проэнса, главный тренер Жорже Жезуш и игроки сборной. Оба мероприятия получили одобрение УЕФА.

Напомним, 5 ноября 41-летний Роналду объявил об уходе из сборной, отказавшись от проведения прощального матча.

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