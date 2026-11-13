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Радимов назвал лучшего кандидата на пост главного тренера "Локомотива"

Бывший полузащитник "Зенита" Владислав Радимов поддержал кандидатуру Дмитрия Хохлова на пост главного тренера московского "Локомотива".
Фото: "Чемпионат"
Радимов отметил, что тренер хорошо знаком с клубом и пользуется авторитетом среди игроков.

- Мне кажется, что да. Вот в данный момент лучшей кандидатуры не придумать, - сказал Радимов в эфире "Матч Премьер".

После 14 туров РПЛ "Локомотив" набрал 11 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице, находясь в зоне прямого вылета.

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