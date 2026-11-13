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Черчесов назвал причину отсутствия прогресса у Кутепова после ЧМ-2018

Экс-наставник национальной сборной Станислав Черчесов связал отсутствие дальнейшего прогресса Ильи Кутепова после чемпионата мира 2018 года с уходом Сергея Игнашевича.
Фото: ФК "Ахмат"
По словам тренера, опытный защитник играл важную роль в связке с Кутеповым.

- Не оказалось рядом Игнашевича. Я-то был, я-то есть. Во-первых, Кутепов играл в другой команде, я там не работал. Когда к чемпионату мира мы готовились, то внимательно изучали что и как. Я позвонил Игнашевичу, встретились, он дал добро. И мы вместе прошагали эти 58 дней.

Иногда два средних игрока, я их средними не считаю, дают больше, нежели два топ-игрока, - сказал Черчесов на ютуб-канале "Коммент.Шоу".

На чемпионате мира 2018 года Кутепов и Игнашевич составляли центральную пару защитников сборной России, которая дошла до четвертьфинала, где уступила Хорватии в серии пенальти.

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