Черчесов назвал причину отсутствия прогресса у Кутепова после ЧМ-2018

Экс-наставник национальной сборной Станислав Черчесов связал отсутствие дальнейшего прогресса Ильи Кутепова после чемпионата мира 2018 года с уходом Сергея Игнашевича.

Фото: ФК "Ахмат"

Иногда два средних игрока, я их средними не считаю, дают больше, нежели два топ-игрока, - сказал Черчесов на ютуб-канале "Коммент.Шоу".