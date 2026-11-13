"Фергюсон дал бы по шапке". Канчельскис раскритиковал отношение нынешних игроков "МЮ"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис раскритиковал отношение нынешних футболистов английского клуба к своим обязанностям.

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- Были другие футболисты, другие ценности. Новое поколение ранимое, более слабое, более слабое физически и ментально. Все какие-то маленькие, щупленькие. И сейчас футболисты "Манчестер Юнайтед" ставят себя превыше клуба. А клуб должен быть на первом месте. Но у некоторых футболистов не так, в этом есть доля правды.