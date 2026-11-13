"Фергюсон дал бы по шапке". Канчельскис раскритиковал отношение нынешних игроков "МЮ"

- Были другие футболисты, другие ценности. Новое поколение ранимое, более слабое, более слабое физически и ментально. Все какие-то маленькие, щупленькие. И сейчас футболисты "Манчестер Юнайтед" ставят себя превыше клуба. А клуб должен быть на первом месте. Но у некоторых футболистов не так, в этом есть доля правды.
В свое время если бы было такое отношение и так бы играли - Фергюсон дал бы по шапке. Когда были капитанами Рой Кин, Брайан Робсон или Стив Брюс. Эти все люди могли и напихать, и сказать, - приводит слова Канчельскиса "Матч ТВ".
После 10 туров АПЛ "Манчестер Юнайтед" занимает 18-е место с восемью очками. Клуб объявил об уходе Майкла Кэррика и назначении Маурисио Почеттино, который приступит к работе 18 ноября.