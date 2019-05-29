Н'Голо Канте - об уходе Азара: не нужно грустить по этому поводу

Полузащитник "Челси" Н'Голо Канте высказался на тему вероятного ухода из команды полузащитника Эдена Азара в летнее трансферное окно."Не нужно грустить по этому поводу. Он провел замечательное время в "Челси". Он долго был здесь, выиграл много трофеев, играл потрясающе в финале. Мы рады за него", - цитирует Канте Goal.