Фелиш за 90 млн евро может перейти в "МЮ"

"Манчестер Юнайтед" хочет купить у "Бенфики" полузащитника Жоау Фелиша.

Как сообщает Correio da Manha, английский клуб готов заплатить 90 миллионов евро за 19-летнего португальца.

В прошлом сезоне Фелиш 43 матча за "Бенфику", забил 20 голов и отдал 11 голевых передач.
Теги: Фелиш Бенфика Манчестер Юнайтед
Сегодня, 14:44
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