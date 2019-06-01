Фелиш за 90 млн евро может перейти в "МЮ"

"Манчестер Юнайтед" хочет купить у "Бенфики" полузащитника Жоау Фелиша.Как сообщает Correio da Manha, английский клуб готов заплатить 90 миллионов евро за 19-летнего португальца.В прошлом сезоне Фелиш 43 матча за "Бенфику", забил 20 голов и отдал 11 голевых передач.