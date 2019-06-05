Кристиан Эриксен высказался о возможном переходе в "Реал"

Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен дал оценку своему возможному трансферу в мадридский "Реал".Он отметил, что пока нет никакой ясности относительно перезода в стан "сливочных"."Что касается информации о переходе в "Реал", несомненно, это был бы шаг вперед, это стало бы новым вызовом для меня"», — цитирует Эриксена Ekstra Bladet.