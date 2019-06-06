Кристиан Эриксен: переход в "Реал" был бы шагом вперед для меня

Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен прокомментировал информацию о возможном переходе в "Реал"."Все зависит от решения руководство нашего клуба. Я либо подпишу новый контракт, или продолжу карьеру в другом клубе. Переход в "Реал" был бы шагом вперед. Но для этого они должны договориться с клубом", - цитирует Эриксена Ekstra Bladet.