Кристиан Эриксен: переход в "Реал" был бы шагом вперед для меня

Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен прокомментировал информацию о возможном переходе в "Реал".

"Все зависит от решения руководство нашего клуба. Я либо подпишу новый контракт, или продолжу карьеру в другом клубе. Переход в "Реал" был бы шагом вперед. Но для этого они должны договориться с клубом", - цитирует Эриксена Ekstra Bladet.
Теги: Эриксен Тоттенхэм Реал
Сегодня, 15:34
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