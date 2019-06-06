Серхио Агуэро: я больше хочу выиграть титул не для себя, а для Месси

Нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро рассказал, что хочет выиграть Кубок Америки для Лионеля Месси.

"Я больше хочу выиграть титул не для себя, а для Месси. Надеюсь, что когда-нибудь это случится. Мы мечтаем выиграть Кубок Америки. Все игроки страдают, что давно не выигрывали титулы со сборной", - цитирует Агуэро Fox Sports.

На групповом этапе Аргентина сыграет с командами Колумбии, Парагвая и Катара. Турнир пройдет в Бразилии с 14 июня по 7 июля.
Теги: Агуэро Месси Сборная Аргентины
Сегодня, 09:51
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