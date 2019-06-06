Серхио Агуэро: я больше хочу выиграть титул не для себя, а для Месси

Нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро рассказал, что хочет выиграть Кубок Америки для Лионеля Месси."Я больше хочу выиграть титул не для себя, а для Месси. Надеюсь, что когда-нибудь это случится. Мы мечтаем выиграть Кубок Америки. Все игроки страдают, что давно не выигрывали титулы со сборной", - цитирует Агуэро Fox Sports.На групповом этапе Аргентина сыграет с командами Колумбии, Парагвая и Катара. Турнир пройдет в Бразилии с 14 июня по 7 июля.