Зинедин Зидан настоял на покупке в "Реал" Погба вместо Эриксена

"Реал" этим летом попытается приобрести полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, сообщает Marca.В приобретении француза лично заинтересован его соотечественник, главный тренер мадридцев Зинедин Зидан.Руководство "Реала" хотело подписать хавбека "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена, но Зидан настоял на своем варианте. Планируется, что Погба подпишет шестилетний контракт с "Реалом".