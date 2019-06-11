Окслейд-Чемберлен близок к продлению контракта с "Ливерпулем" до 2023 года

Полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен близок к продлению контракта с мерсисайдцами. Об этом сообщает Sky Sports. Действующий договор рассчитан до лета 2022 года.Согласно информации источника, новый контракт будет продлен на год. Зарплата 25-летнего англичанина составит 120 тыс. фунтов (около 134 тыс. евро).В минувшем сезоне Окслейд-Чемберлен принял участие в 2 матчах за «Ливерпуль». Больше года футболист пропустил из-за травмы колена. Только в апреле хавбек смог вернуться в строй.