Окслейд-Чемберлен близок к продлению контракта с "Ливерпулем" до 2023 года

Полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен близок к продлению контракта с мерсисайдцами. Об этом сообщает Sky Sports. Действующий договор рассчитан до лета 2022 года.

Согласно информации источника, новый контракт будет продлен на год. Зарплата 25-летнего англичанина составит 120 тыс. фунтов (около 134 тыс. евро).

В минувшем сезоне Окслейд-Чемберлен принял участие в 2 матчах за «Ливерпуль». Больше года футболист пропустил из-за травмы колена. Только в апреле хавбек смог вернуться в строй.

Sport24
Теги: Окслейд-Чемберлен Ливерпуль АПЛ
Вчера, 22:17
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