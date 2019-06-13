Полузащитник "Стандарда" перешел в "Саутгемптон"

Полузащитник "Стандарда" и сборной Мали Мусса Дженепо будет выступать за "Саутгемптон", сообщает пресс-служба английского клуба.

Соглашение с ним рассчитано на четыре года.

В минувшем сезоне в чемпионате Бельгии Дженепо провёл за "Стандарт" 31 матч, забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи.
Теги: Стандард Саутгемптон
Сегодня, 11:08
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