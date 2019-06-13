Полузащитник "Стандарда" перешел в "Саутгемптон"

Полузащитник "Стандарда" и сборной Мали Мусса Дженепо будет выступать за "Саутгемптон", сообщает пресс-служба английского клуба.Соглашение с ним рассчитано на четыре года.В минувшем сезоне в чемпионате Бельгии Дженепо провёл за "Стандарт" 31 матч, забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи.