Робин Ван Перси: "Манчестер Юнайтед" как чудовище

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Робин ван Перси поделился мнением об английском клубе."Манчестер Юнайтед" как чудовище. В хорошем смысле, когда дела идут удачно. Он огромный, он фантастический. Это отличный клуб. Но когда что-то идёт не так, когда у тренера или игрока неприятный период — это тяжело. На "Манчестер Юнайтед" оказывается большое давление, все требуют от такого внушительного клуба не только побед, но и красивого, атакующего футбола. 77 тысяч человек хотят наслаждаться игрой этой команды", - цитирует ван Перси The Telegraph.