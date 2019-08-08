» » Тони Кроос: я мог перейти в "Манчестер Юнайтед", но с ними я бы трижды не выиграл Лигу чемпионов

Тони Кроос: я мог перейти в "Манчестер Юнайтед", но с ними я бы трижды не выиграл Лигу чемпионов

Полузащитник "Реала" Тони Кроос рассказал, что был близок к переходу в "Манчестер Юнайтед", до того, как стать игроком мадридского клуба.

"Я знал, что "Манчестер Юнайтед" интересуется мной, а Мойес (тогдашний тренер "МЮ") поддержал мой трансфер. У нас состоялся приятный разговор. Мы много говорили о футболе, клубе и он убедил меня. В конце концов мы договорились, но устно. Переход был близок, но этого не произошло.

С уверенностью могу сказать, что в «Манчестер Юнайтед» я бы не выиграл три Лиги чемпионов", — сказал Кроос в интервью GQ.

Sport24.ru

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Теги: Кроос Реал Ла Лига Манчестер Юнайтед АПЛ
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