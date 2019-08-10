Алиссон покинул раздевалку "Ливерпуля" на инвалидной коляске

Вратарь английского "Ливерпуля" Алиссон получил повреждение в матче первого тура Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает ESPN."Красные" встретились в рамках турнира с "Норвичем". Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу подопечных Юргена Клоппа.По информации источника, после матча Алиссон покидал раздевалку на инвалидном кресле.После игры наставник "Ливерпуля" заявил, что футболист не будет выступать на Суперкубке УЕФА с лондонским "Челси" из-за повреждения.