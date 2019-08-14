Гризманн продал Ляказетта в "Хаддерсфилд" в футбольном менеджере

Французские форварды Антуан Гризманн из "Барселоны" и Александр Ляказетт из "Арсенала" устроили забавный диалог в твиттере.Гризманн опубликовал в социальной сети состав "Арсенала" из футбольного менеджера, где не оказалось Ляказетта."В 2021 году мы выиграли все, но в 2023 году я продал тебя "Хаддерсфилду" за €23,5 млн", — посмеялся чемпион мира над партнером по команде.Стоит отметить, что Ляказетт пополнил "Арсенал" в 2017 году. За него "Лиону" было заплачено €70 млн.